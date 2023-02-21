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17:07, 21 февраля 2023Мир

Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

Байден заявил, что предупреждал Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Польше заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина в разговоре о возможности присоединения Финляндии к НАТО, но на тот момент не было известно, что Швеция также решит подать заявку на вступление в альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней», — рассказал американский президент.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности отдельно рассмотреть возможное вступление Финляндии в альянс.

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Виктория Кондратьева
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