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16:16, 21 февраля 2023Силовые структуры

Бросившего через спину полицейского россиянина отправили под домашний арест

В Петербурге суд отправил под домашний арест мужчину, бросившего через спину полицейского

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 18 марта местного жителя Эдуарда Ботаненко за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, вечером 19 февраля у станции метро «Сенная площадь» обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз ударил по лицу и туловищу полицейского и броском через спину повалил его на асфальт. Конфликт произошел после того, как полицейский попытался разнять драку и доставить Ботаненко в отдел. В тот же день правонарушитель был задержан. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что американка, выгуливавшая теленка на Красной площади, влюбилась в российского полицейского.

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Илона Палей
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