Сбербанк добавил в реферальную программу скидку на кредит по бизнес-карте

Сбербанк улучшил реферальную программу для малого бизнеса «Все в плюсе»

Сбербанк улучшил реферальную программу для малого бизнеса «Все в плюсе». В ней появился новый вид вознаграждения — ставка по кредитной бизнес-карте на 1,2 процентного пункта ниже обычной как для новых, так и для действующих клиентов, которые смогут перевыпустить карту и получить меньшую процентную ставку. Более выгодные условия станут доступны через два месяца после выполнения условий программы.

За привлечение в банк новых клиентов участникам программы доступны еще три варианта поощрения — единовременная выплата 2000 рублей на расчетный счет в СберБизнесе, а также пакеты расчетно-кассового обслуживания «Набирая обороты» (на два месяца) и «Полным ходом» (на один месяц), которые обойдутся всего в один рубль вместо 1290 и 3990 рублей соответственно. Привлекать можно неограниченное число клиентов: например, пригласить 10 партнеров и заработать 20 000 рублей.

«Реферальная программа Сбера для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года. И мы продолжаем улучшать ее, добавляя новые виды поощрений. В декабре мы включили в программу "Все в плюсе" единовременную выплату или скидку на один из пакетов услуг, а теперь дополнили ее скидкой на ставку по кредитной карте. Наша бизнес-кредитка отличается длительным льготным периодом, который составляет 100 дней», — отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Стать участником программы «Все в плюсе» просто. На сайте банка предпринимателю достаточно сформировать ссылку и поделиться ею с партнером. Выполнив условия реферальной программы, оба участника — и тот, кто привлек нового клиента, и новый клиент — получат вознаграждение.

Подробнее о тарифах РКО — на сайте банка.