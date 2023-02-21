Стали известны детали визита главного дипломата Китая Ван И в Москву

RTVI: главный дипломат КНР Ван И в ходе визита в Москву встретится с Патрушевым и Лавровым

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И в ходе визита в Москву проведет встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. О деталях сообщает RTVI со ссылкой на источник.

Главный дипломат КНР обсудит с Патрушевым и Лавровым украинский кризис, двусторонние политические и экономические отношения, а также дальнейший график контактов на высшем уровне. Ожидается, что Ван И также проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине. Глава комитета по иностранным делам завершит в России свое европейское турне. Китайский дипломат посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.