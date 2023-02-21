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11:40, 21 февраля 2023Моя страна

В Татарстане покажут наследие Александра Македонского

В Казани 23 февраля откроется выставка Эрмитажа «Александр Македонский. Путь на Восток»

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана откроется выставка из фондов Государственного Эрмитажа «Александр Македонский. Путь на Восток». Как уточняет ИА «Татар-информ», ознакомиться с экспонатами жители и гости города смогут в Казанском Кремле с 23 февраля по 8 октября 2023 года.

Рассказывая о предстоящей выставке, которая посвящена путешествию полководца и истории древних цивилизаций, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Андрей Кузнецов подчеркнул, что экспозиция включает множество каменных, металлических и глиняных предметов, и при организации мероприятия важно учитывать множество мелочей — это касается и температуры хранения экспонатов. «Ко всем экспонатам надо подходить индивидуально, для каждого делается специальный ящик: одна вещь может ехать только горизонтально, другая только вертикально», — добавил он.

Журналисты агентства сообщают, что монтаж выставки ведется уже около двух недель. К настоящему моменту уже установлены витрины и подиумы, созданные специально для экспонатов. Указывается, что на выставку в Казань прислали 41 ящик редкостей весом 4,7 тонны. Присланные в столицу Татарстана артефакты, в числе которых картины, оружие, скульптуры, а также ювелирные украшения и монеты, охватывают период с IV века до нашей эры до конца XIX столетия.

Отмечается, что в преддверии открытия выставки с 21 по 23 февраля организаторы планируют провести блок культурно-просветительской программы «Дни Эрмитажа в Казани», в котором примет участие гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что в московском музее Победы открылся Первый общероссийский передвижной фестиваль документального кинематографа «Кино на службе Отечеству».

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Варвара Кошечкина
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