В Бразилии родилась девочка с хвостом

В Бразилии на свет появилась девочка с шестисантиметровым хвостом

В Бразилии новорожденная появилась на свет с шестисантиметровым хвостом, покрытым кожей. Как сообщает Daily Star, удивленные врачи тут же удалили отросток.

В таком «хвосте» имелись мышцы, кровеносные сосуды и нервные окончания, но не было костей. Причиной необычного отклонения могло стать так называемое расщепление позвоночника, или spina bifida, с которым родилась девочка.

Врачи из детского госпиталя в Сан-Паоло считают, что образование начало расти вверх из пояснично-крестцовой области, которое соединяет позвоночник и таз. В медицинском заключении дефект назвали «ложным человеческим хвостом». Снимки отростка были опубликованы в медицинском «Журнале детской хирургии».

Ранее сообщалось о девочке из Мексики, которая тоже родилась с шестисантиметровым хвостом. Его удалили, когда ребенку было два месяца. Он состоял из мягких тканей и содержал артерии, вены и нервные окончания.