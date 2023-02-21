Россиянина приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену

В ХМАО суд приговорил местного жителя к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югры суд приговорил местного жителя к 12 годам и шести месяцам лишения свободы за государственную измену. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Туле суд дал 16 лет колонии гражданину Украины за шпионаж в виде сбора секретных данных. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

