Внешность 77-летней популярной актрисы на фото папарацци огорчила фанатов

77-летняя актриса Голди Хоун озадачила фанатов внешним видом на новых фото папарацци

Внешность популярной американской актрисы Голди Хоун на новых фото папарацци огорчила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что 77-летняя знаменитость попала в объектив уличных фотографов во время прогулки по Нью-Йорку. На ней были облегающие штаны, кофта черного цвета, а также дутая оверсайз-куртка темно-синего оттенка. Ее образ дополняли завязанная на талии клетчатая рубашка и туфли на небольшом каблуке.

Поклонники озадачились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Пора бы отказаться от пластической хирургии», «Ведь ей сейчас 77. А как она будет выглядеть после?», «Страшная», «Если вы думали, что пластические хирурги в Голливуде — это самые лучшие специалисты, судя по лицу Голди, вы ошибались», «Не хотела бы я так же выглядеть в 77», — высказывались они.

В апреле 2022 года дочь Голди Хоун, 42-летняя актриса Кейт Хадсон, порадовала фанатов снимками в платье откровенного дизайна. Телезвезда позировала на диване в балетной позе. Знаменитость была одета в облегающее черное мини-платье с объемными рукавами и акцентными пуговицами. На размещенных кадрах видно, что чересчур короткий наряд едва прикрывал нижнее белье звезды.