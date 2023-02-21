Россиянин зарезал мать во время ссоры и попал в СИЗО

В ХМАО суд поместил в СИЗО 30-летнего мужчину, зарезавшего мать во время ссоры

В Ханты-Мансийском автономном округе 30-летний местный житель зарезал мать. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 февраля в поселке Высокий фигурант поссорился с родительницей и несколько раз ударил ее ножом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас мужчине предъявили обвинения. Кроме того, суд поместил его в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за жестоко убитую мать.