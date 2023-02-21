Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 21 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал мать во время ссоры и попал в СИЗО

В ХМАО суд поместил в СИЗО 30-летнего мужчину, зарезавшего мать во время ссоры

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе 30-летний местный житель зарезал мать. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 февраля в поселке Высокий фигурант поссорился с родительницей и несколько раз ударил ее ножом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас мужчине предъявили обвинения. Кроме того, суд поместил его в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за жестоко убитую мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Метеорологи выявили самую холодную ночь за февраль
Китайские грузовики заняли более половины российского рынка
Подсчитан срок накопления на частный дом в России
Дочь Джонни Деппа снялась в откровенных образах для журнала
Россиянин зарезал мать во время ссоры и попал в СИЗО
Пользователям WhatsApp стала доступна новая возможность
Байден скрыл визит в Киев от Белого дома и Пентагона
Малкин принял участие в массовой драке в НХЛ
Стало известно о способе решить конфликт «отцов и детей» с помощью интернета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.