В Госдуме пояснили поручение Путина по отпускам для всех участников СВО

Картаполов заявил, что отпуск всем участникам СВО можно ввести приказами Минобороны

Вопрос об установлении отпусков для всех участников специальной военной операции, который поручил проработать президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, можно решить на уровне приказов Минобороны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Если потребуется и министерство обороны выйдет с законодательной инициативой, мы готовы это сделать», — сказал депутат.

Парламентарий уточнил, что Минобороны будет оплачивать отпуск всем участникам СВО, включая затраты на проезд.

В ходе послания Путина палатам парламента Путин поручил дать всем участникам СВО — в частности, мобилизованным и добровольцам, — двухнедельный отпуск не реже чем раз в полгода. Глава государства подчеркнул, что в выделенные военным на отпуск 14 дней не будет входить время, потраченное ими на дорогу домой. Отдых российским военным нужен, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», сказал президент.