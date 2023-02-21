В Госдуме пояснили поручение Путина по отпускам для всех участников СВО
Вопрос об установлении отпусков для всех участников специальной военной операции, который поручил проработать президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, можно решить на уровне приказов Минобороны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.
«Если потребуется и министерство обороны выйдет с законодательной инициативой, мы готовы это сделать», — сказал депутат.
Парламентарий уточнил, что Минобороны будет оплачивать отпуск всем участникам СВО, включая затраты на проезд.
В ходе послания Путина палатам парламента Путин поручил дать всем участникам СВО — в частности, мобилизованным и добровольцам, — двухнедельный отпуск не реже чем раз в полгода. Глава государства подчеркнул, что в выделенные военным на отпуск 14 дней не будет входить время, потраченное ими на дорогу домой. Отдых российским военным нужен, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», сказал президент.