Девушкам раскрыли три способа привязать к себе потенциального партнера

Дейтинг-эксперт посоветовал девушкам вступать в контакт с мужчиной после трех свиданий

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас (Jacob Lucas) опубликовал в TikTok ролик, в котором раскрыл девушкам три способа привязать к себе потенциального партнера.

«Следуйте трем моим советам. Я гарантирую, что ваш мужчина захочет быть с вами», — начал свой рассказ дейтинг-эксперт. В первую очередь Лукас отметил, что мужчина должен привязаться к женщине эмоционально, прежде чем вступит с ней в физический контакт. «Сходите как минимум на три свидания до того, как вступите с ним в физический контакт, это привяжет парня к вам», — пояснил он.

Лукас также посоветовал девушкам никогда не предпринимать больше усилий для отношений с мужчиной, чем он сам. «Если вы будете больше стараться, он будет думать, что является особенным, почувствует себя комфортно и начнет играть с вами в психологические игры», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, женщине нужно показать потенциальному партнеру свою ценность, дать понять, что он не единственный, кто в ней заинтересован, и заставить почувствовать конкуренцию.

Ранее эксперт по отношениям Джейкоб Лукас назвал девушкам пять признаков нездорового союза. В этот список он включил в том числе ситуации, когда мужчина воспринимает девушку как мать, а не как партнера.