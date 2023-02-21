Стало известно о прибытии высокопоставленных украинских чиновников в Краматорск

Офицер Марочко: в Краматорск прибыли украинские высокопоставленные чиновники

В находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донецкой народной республике прибыли украинские высокопоставленные чиновники. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, группа чиновников передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях в сопровождении двух машин ДПС, ее численность составляет около 10 человек.

Отмечается, что среди них обнаружены офицеры Министерства обороны Украины, а также англоязычные граждане в гражданской одежде в сопровождении переводчиков. Охраняет делегацию спецподразделение украинской Службы безопасности.

Ранее командующий гвардией Вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер предсказал участь Вооруженных сил Украины (ВСУ) после взятия Артемовска российскими войсками. По его мнению, после сдачи города украинскими военными падет их вторая линия обороны, и ВСУ придется отступать на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее.