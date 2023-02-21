Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры

Машков заявил, что Путин озвучил желания россиян, высказавшись о поддержке культуры

Актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с ТАСС прокомментировал слова президента России Владимира Путина о поддержке и развитии культуры в новых регионах страны.

«В своем сегодняшнем выступлении президент России Владимир Владимирович Путин озвучил надежды и желания подавляющего большинства россиян. Россия — удивительная страна с богатейшей культурой, и ее развитие должно быть таким же самобытным и независимым», — отметил артист.

Машков добавил, что согласен с мнением президента страны о главной задаче искусства, которая заключается в развитии лучших качеств в человеке особенно в те моменты, когда в нем преобладают «страсти и эмоции».

«Лев Семенович Выготский определял искусство как раз как способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни», — отметил актер.

Ранее Путин высказался о поддержке культуры в новых регионах во время послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что развитие культурной сферы станет одним из приоритетов восстановления мирной жизни.

