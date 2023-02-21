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09:21, 21 февраля 2023Бывший СССР

Глава МИД Литвы остался недоволен отсутствием общей цели Запада на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Запад не имеет единой общей цели на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Запада никогда не обсуждали конечные цели конфликта на Украине, это заставляет прибалтийские республики нервничать, заявил изданию Politico глава министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель?» — заявил глава литовской дипломатии, указав, что обсуждения не двигаются дальше разговоров о необходимости мирного урегулирования.

«Итак, мы говорим о победе, и о том, чтобы оставаться с Украиной до самого конца, но давайте подробнее обсудим это», — сказал Ландсбергис.

Ранее глава МИД Литвы предложил ввести частичные санкции против российской госкорпорации «Росатом». По его мнению, ЕС мог бы ввести санкции против российской атомной отрасли, разрешив при этом имеющим контракты с «Росатомом» государствам выполнять текущие договоренности.

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Алевтина Запольская
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