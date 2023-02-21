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15:04, 21 февраля 2023Россия

В России выделят аспирантуру в отдельный вид подготовки

Глава Минобрнауки Фальков: аспирантура в России будет выделена в отдельный вид подготовки

Фото: Unsplash

Аспирантура в России сохранится и будет выделена в отдельный вид подготовки. Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков, передает ТАСС.

По мнению главы Минобрнауки, таким образом можно будет продолжить эффективную работу по исследованиям и разработкам.

Фальков заверил, что изменения в работе преподавателей и студентов в связи с новой системой высшего образования в России будут минимальны.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

В июне 2022 года глава Минобрнауки подчеркивал, что отказ от Болонской системы не отразится на признании дипломов за рубежом.

Весной прошлого года Фальков сообщал о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу. Тогда же он предложил сделать специалитет основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменять.

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Анна Щербакова
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