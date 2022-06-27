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Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом

Фальков: отказ от Болонской системы не отразится на признании дипломов за рубежом

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Отказ от Болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов за рубежом. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации», его слова приводит ТАСС.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Есть расхожее мнение, что если мы вообще даже поставим вопрос о плюсах и минусах этой системы, что-то будем корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов государствами-участниками этой декларации», — порассуждал он о влиянии отказа об Болонской системы на признание дипломов.

Фальков отметил, что признание дипломов, ученых степеней и званий в других странах осуществляется на основе межправительственных соглашений.

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В мае Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В свою очередь, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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