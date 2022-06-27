Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом
Отказ от Болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов за рубежом. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации», его слова приводит ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Есть расхожее мнение, что если мы вообще даже поставим вопрос о плюсах и минусах этой системы, что-то будем корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов государствами-участниками этой декларации», — порассуждал он о влиянии отказа об Болонской системы на признание дипломов.
Фальков отметил, что признание дипломов, ученых степеней и званий в других странах осуществляется на основе межправительственных соглашений.
В мае Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».
В свою очередь, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.