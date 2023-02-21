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12:39, 21 февраля 2023Россия

Путин объявил минуту молчания в память погибших в ходе СВО

Президент Путин объявил минуту молчания в честь погибших военных и мирных граждан

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил минуту молчания в память погибших в ходе специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», — сказал он в ходе послания Федеральному собранию.

В декабре 2022 года глава государства обратился к находящимся на передовой военным и назвал их всех героями. Путин отметил, что такое отношение к находящимся в зоне боевых действий разделяют все россияне.

Ранее Путин обратился к матерям военнослужащих. По словам президента России, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.

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Алина Гончарова
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