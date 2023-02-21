Пресс-секретарь президента Песков анонсировал новую концепцию внешней политики России

Вскоре Кремль опубликует новую концепцию внешней политики России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В ближайшие дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, появится ли соответсвующий документ в день обращения президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ или позднее.

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.