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19:18, 21 февраля 2023Мир

Песков анонсировал новую концепцию внешней политики России

Пресс-секретарь президента Песков анонсировал новую концепцию внешней политики России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вскоре Кремль опубликует новую концепцию внешней политики России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В ближайшие дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, появится ли соответсвующий документ в день обращения президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ или позднее.

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Глеб Бажуткин
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