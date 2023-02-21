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13:14, 21 февраля 2023Экономика

Путин рассказал об ограбленных на Западе российских бизнесменах

Путин заявил, что хранивших деньги на Западе российских бизнесменов ограбили

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российских бизнесменов, которые хранили средства в западных странах, в итоге просто ограбили. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Первого канала.

По словам главы государства, последние события показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком и фальшивкой.

«Те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, много потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства», — отметил российский лидер.

В сентябре прошлого года Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их внутри страны, а не за рубежом. По его мнению, сложившаяся ситуация стала уроком для всех.

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Варвара Кошечкина
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