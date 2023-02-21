Сломавшему челюсть подруге за разбитую бутылку пива россиянину вынесли приговор

В Курской области осудили мужчину, сломавшего челюсть подруге за разбитую бутылку пива

В Курской области суд вынес приговор 34-летнему Ивану Воронину за нападение на знакомую. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ и приговорили к одному году ограничения свободы.

По данным ведомства, в октябре 2022 года потерпевшая пришла в гости к фигуранту. Они поссорились из-за того, что женщина разбила бутылку пива, и мужчина ударил подругу два раза кулаком по лицу, сломав ей челюсть.

Отмечается, что Воронин не признал вину и сказал, что не бил гостью.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии четверо мужчин избили битами судью и замглавы казначейства.