Перечислены главные темы послания Путина

Депутат Новиков: приостановка участия России в ДСНВ призвана показать твердость намерений

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков перечислил главные темы послания президента России Владимира Путина. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что президент сделал акцент не только на внешней политике, но и обратил пристальное внимание слушателей на внутренние проблемы и задачи.

«Хотя темы международной политики и вызовов со стороны Запада звучали в послании постоянно, ими президент начинал свое выступление и ими же закончил. Тем не менее много времени было посвящено и внутренним проблемам, внутренним задачам. Поскольку любой здравомыслящий человек понимает, что отвечать на внешнюю угрозу можно только на базе прочного внутреннего фундамента», — отметил Новиков.

Прежде всего в ходе своего послания президент постарался охватить максимально широкий круг проблем, поскольку те вызовы и угрозы, которые стоят сегодня перед Россией, требуют комплексного ответа Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Депутат заявил, что российские граждане по-прежнему живут в состоянии понимания того, что Россия в 1990-е потеряла очень много исторического времени.

«Это время предстоит наверстывать, и президент постарался нацелить слушателей, а это не только депутаты и сенаторы, но и вся страна, на ту созидательную линию, которая позволит в конечном счете преодолеть разруху 90-х», — сказал парламентарий.

Приостановка участия России в ДСНВ

Приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это одно из тех решений, которое призвано продемонстрировать твердость намерений, убежден Новиков.

Решение приостановить участие в ДСНВ — это сигнал тем, кто надеялся на то, что Россия прогнется, пойдет на какие-то переговоры, которые привели бы к очень сильным уступкам Западу Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Спокойная стилистика

Также депутат отметил, что стилистически послание было выдержано в очень спокойном русле.

«При этом все тезисы, которые озвучивались, и интонации, которые прозвучали, призваны вселить уверенность в том, что мы в состоянии противостоять внешним угрозам, что у нас есть союзники и их будет еще больше, что мы в состоянии внести вклад в формирование более справедливого мира, что мы уже многое делаем для того, чтобы более справедливая система отношений на мировой арене восторжествовала», — заключил парламентарий.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В обращении он перечислил ряд задач, стоящих перед страной. Также в ходе своей речи президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.