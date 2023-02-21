Путин заявил о консолидации политических сил в России

Путин заявил о консолидации ведущих политических сил в России в стремлении к безопасности

Ведущие политические силы в России консолидированы в стремлении к безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

По мнению Путина, политические силы России едины в главном: для них основополагающими принципами являются суверенитет и национальные интересы.

Глава государства также пообещал, что выборы в России в 2023 и 2024 годах пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Сам же Путин подчеркивал, что только наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Следующие выборы президента России должны состояться в марте 2024 года.