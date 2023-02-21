Страны G7 пригрозили России экономической расплатой

NBC: министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за СВО на Украине

Министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News.

«Мы безоговорочно поддерживаем право Украины защититься от агрессивной войны России и ее неоспоримое право вернуть свою территорию», — говорится в заявлении министров, которые так мотивировали решение стран G7 оказать «дополнительное экономическое давление на Россию».

18 февраля сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Мюнхене договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американские власти будут готовы ввести санкции против китайских компаний, если те не прекратят сотрудничество с Россией. По словам чиновника, должностные лица США будут обращаться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям.