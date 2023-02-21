Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 21 февраля 2023Мир

Страны G7 пригрозили России экономической расплатой

NBC: министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за СВО на Украине

Фото: Andre Pain / Reuters

Министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News.

«Мы безоговорочно поддерживаем право Украины защититься от агрессивной войны России и ее неоспоримое право вернуть свою территорию», — говорится в заявлении министров, которые так мотивировали решение стран G7 оказать «дополнительное экономическое давление на Россию».

18 февраля сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Мюнхене договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американские власти будут готовы ввести санкции против китайских компаний, если те не прекратят сотрудничество с Россией. По словам чиновника, должностные лица США будут обращаться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин приедет в Россию
Женщина сбежала от бывшего бойфренда после года в неволе
Россиянам раскрыли вредоносные последствия сушки волос феном
Россиянам раскрыли обстановку на популярном курорте Турции после землетрясений
Врач назвала причины закупорки сосудов мозга у Костомарова
В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе
Forbes выяснил зависимость между одиночеством и благосостоянием
Страны G7 пригрозили России экономической расплатой
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство друга садовым шлангом за оскорбления
В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.