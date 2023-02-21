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23:25, 21 февраля 2023Россия

Один человек погиб при пожаре в гостинице в центре Москвы

ТАСС: 1 человек погиб, 9 пострадали при пожаре в гостинице МКМ в центре Москвы

Фото: МЧС России / ТАСС

Один человек погиб в результате пожара в гостинице МКМ на Международной улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По информации агентства, еще девять человек пострадали. Telegram-канал Mash сообщает о 12 пострадавших.

Согласно предварительным данным Telegram-канала Baza, жертвами пожара стали два человека.

UPD на 23:31 мск: в МЧС России уточнили, что при пожаре на Международной улице в Москве погибли два человека, пострадали еще девять.

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Марина Совина
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