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09:48, 21 февраля 2023Мир

На Западе подсчитали реально поставленное Украине оружие

Экономист Франк заявил, что Запад поставил Украине до 75% обещанных тяжелых вооружений

Фото: Reuters

Подсчитано число реально поставленного оружия Украине, об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на исследование экономиста Андре Франка из Кильского института мировой экономики (IfW).

По данным эксперта, Запад поставил Киеву от 65 до 75 процентов обещанных тяжелых вооружений. «Европейские страны потратили значительно больше денег на борьбу с последствиями войны, чем на поддержку Украины», — заявил он.

Франк отметил, что многие страны потратили бы в 10-50 раз больше, чтобы смягчить последствия военного конфликта для собственного народа. По его словам, скидка на танк и билет за 9 евро вместе стоят столько же, сколько стоит вся немецкая помощь Украине.

Помимо этого, исследователь рассказал о специальном фонде в размере 100 миллиардов евро для Бундесвера. По данным IfW, Германия до сих пор отправляла Киеву 6,15 миллиарда евро, в то время как выделила 200 миллиардов евро на смягчение последствий конфликта для своей страны. «Ни одна страна в Европе не потратила столько денег на смягчение последствий войны, как Германия — в абсолютных цифрах, а также в пересчете на ВВП», — сказал Франк.

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Виктория Кондратьева
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