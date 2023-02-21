Полиция задержала ограбивших пенсионера школьников

В Петропавловске-Камчатском задержали трех подростков, ограбивших пенсионера

В Пертропавловске-Камчатском полицейские задержали трех российских школьников в возрасте 16-17 лет, подозреваемых в разбое с проникновением в жилище. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жертвой юных гангстеров стал 62-летний пенсионер. Юноши заранее договорились о разбое и в ночь на 15 февраля проникли в жилой дом пожилого мужчины. Там они распылили ему в лицо отравляющее вещество и похитили 11 тысяч рублей наличностью, банковскую карту и два мобильных телефона.

Разбойники скрылись с добычей в арендованном жилом помещении, где позже их обнаружила полиция. В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания. Всех троих отправили в СИЗО.

23 января сообщалось, что в Ульяновске 14-летнего подростка ранили ножом в ягодицу в подъезде жилого дома.