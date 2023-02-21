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18:24, 21 февраля 2023Силовые структуры

40-летнего россиянина осудили на восемь лет за убийство брата

В Ульяновске осудили на восемь лет 40-летнего мужчину, зарезавшего брата в квартире

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ульяновске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 40-летнего местного жителя, зарезавшего брата. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 28 июля 2022 мужчина в квартире дома на улице Гончарова ударил брата несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Свердловской области судимый мужчина заступился за мать и до смерти забил брата-близнеца.

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Екатерина Власова
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