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15:49, 21 февраля 2023Среда обитания

В Венеции начали пересыхать каналы

Sky News: в Венеции начали пересыхать каналы из-за отсутствия дождей

Фото: Manuel Silvestri / АР

В итальянской Венеции на фоне сухой погоды зимой начали пересыхать некоторые каналы. Об этом сообщает Sky News.

Италия столкнулась с аномально сухой зимней погодой. Обычно проблемой Венеции считается повышение уровня воды, однако в 2023 году по некоторым каналам стало невозможно передвигаться. Причиной подобной проблемы назвали в том числе отсутствие дождей и морские течения.

В исследовательской компании NRC отметили, что дефицит воды в городе нарастал с зимы 2020-2021 годов. На данный момент для восстановления прежнего уровня воды в каналах необходимо 50 дождливых дней.

Ранее из-за аномальной погоды под угрозой оказалось производство парфюмерии во французском городе Грас, где цветут в том числе майская роза, тубероза, лаванда и жасмин. Часть растений поставляют известным брендам, включая Dior и Chanel. Летом 2022 года регион столкнулся с засухой и потерял 40 процентов урожая туберозы.

Нина Ташевская
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