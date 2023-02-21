Российская модель Анастасия Решетова поддерживает здоровье волос с помощью плазмотерапии

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет здоровых волос. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

27-летняя знаменитость рассказала, что она отказалась от наращивания и окрашивания волос в темный цвет в пользу натурального. В связи с этим она решила включить в свою рутину больше уходовых процедур.

Так, манекенщица поддерживает красоту своих прядей с помощью плазмотерапии. «Процедура, при которой пациенту проводят серию инъекций препаратом, полученным из его собственной крови, обогащенной тромбоцитами и обработанной специальным активатором», — пояснила Решетова.

Кроме того, звезда перестала делать укладки, которые способны травмировать волосы. В то же время она отметила, что при любых манипуляциях, которые включают в себя применение плоек или утюжка, всегда использует термозащитные средства. «Объем у меня всегда был хороший, но я часто делала укладки для съемок, и из-за постоянного воздействия высоких температур приходилось прибегать к наращиванию, чтобы добрать обломанную длину», — уточнила она.

Также Решетова включила в свой рацион витамины группы B, C и D, а в домашний уход за волосами — специальные ампулы, которые необходимо втирать в кожу головы.

В январе Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях.