63-летний врач поделился секретами моложавой внешности

63-летний врач из США назвал силовые тренировки секретом моложавой внешности

63-летний врач Марк Хайман из штата Массачусетс, США, назвал секреты, которые помогают ему сохранять моложавую внешность и крепкое здоровье. Об этом сообщает New York Post.

По утверждению Хаймана, его биологический возраст на 20 лет меньше реального и составляет лишь 43 года. Он считает, что дело в определенном режиме, благодаря которому он выглядит и чувствует себя моложе.

Врач согласился поделиться своим распорядком дня. По его словам, он просыпается в шесть утра и медитирует в течение 20 минут, затем пьет кофе и делает записи в ежедневнике. После этого Хайман отправляется на 30-минутную силовую тренировку.

«Физические упражнения укрепляют нашу память, делают нас энергичнее, счастливее и выносливее. Исследования показывают, что интенсивные тренировки лучше действуют на организм, чем антидепрессанты», — сказал он, добавив, что старается заниматься спортом по три часа в день.

После тренировки Хайман принимает паровой душ, а затем сразу же окунается в холодную воду и сидит в ней около трех минут. После этого врач готовит смузи на завтрак, в который добавляет 48 граммов белка, семена чиа и ягоды.

Помимо физических упражнений и здорового рациона, мужчина также заявил о важности здорового сна. По его словам, недостаток сна приводит к быстрому старению организма.

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