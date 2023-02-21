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16:51, 21 февраля 2023Бывший СССР

Украина перенесла нулевой километр из Москвы в Киев

«Украинские железные дороги» сообщили о переносе нулевого километра из Москвы в Киев

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр, от которого рассчитывается расстояние железнодорожного полотна, из Москвы в Киев. Об этом компания сообщила в Telegram.

До этого на главном вокзале украинской столицы находились отметки — 856 и 857 километров, поскольку ранее расстояние отсчитывалось от России. «Положим этому конец. Теперь "нулевой" километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — сообщили в компании.

Ранее в «Украинских железных дорогах» анонсировали начало программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». Уточняется, что программа рассчитана на три года и должна завершиться в 2025 году.

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Алевтина Запольская
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