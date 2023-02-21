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15:16, 21 февраля 2023Бывший СССР

На Украине «дерусифицируют» объекты железной дороги

«Украинские железные дороги» заявили о переименовании объектов в рамках «дерусификации»

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») анонсировала начало программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«"Укрзализныця" начинает программу "железная украинизация". Цель — избавиться от имперских и русских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта», — говорится в заявлении.

Уточняется, что программа рассчитана на три года, она должна завершиться в 2025 году. Как утверждают в компании, были изучены юридические и технические аспекты вопроса, а также обработана информация об объектах, попадающих под «украинизацию». По словам председателя правления «Украинских железных дорог» Александра Камышина, предстоит большая работа, эффект от которой стоит усилий.

20 января сообщалось, что Киев занял лидерство в кампании по «дерусификации», охватившей украинские города. По информации Transparency International, столица Украины сменила больше всего наименований, связанный с Россией. «Изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов», — сказано в сообщении организации.

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Кристина Есикова
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