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18:59, 22 февраля 2023Россия

МВД озвучило количество участников митинга-концерта в Лужниках

В МВД заявили, что в митинг-концерте в Лужниках приняли участие более 200 тысяч человек

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В МВД заявили, что в митинг-концерте в Лужниках приняли участие более 200 тысяч человек. Сообщение министерства приводит РИА Новости.

Как сообщила агентству официальный представитель МВД Ирина Волк, на арене Лужников находились более 90 тысяч человек, еще более 112 тысяч были снаружи спортивного комплекса.

Концерт «Слава защитникам Отечества» проходил в Москве 22 февраля и был посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимали активисты молодежных и патриотических организаций. Перед собравшимися среди прочих выступил и президент России Владимир Путин.

В своей речи он заявил, что каждый, кто поддерживает бойцов, в известной степени также является защитником Отечества. Он отметил, что прямо сейчас «идет бой на наших исторических рубежах за наших людей», который «ведут такие же мужественные бойцы, какие здесь стоят сейчас с нами».

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Марк Леонов
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