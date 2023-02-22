Пожар в гостинице в центре Москвы потушили

Пожар в гостинице МКМ в центре Москвы ликвидирован

Пожар в гостинице МКМ на Международной улице в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные потушили огонь в 23:43 по московскому времени. Для спасения людей и борьбы с огнем были задействованы пожарные автолестница и коленчатые подъемники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в центре Москвы погибло шесть человек, в том числе двое детей. Также известно о девяти пострадавших, их состояние не уточняется.

О пожаре в гостинице МКМ стало известно вечером 21 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог вещей в коридоре зданий одним из жильцов.