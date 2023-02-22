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10:51, 22 февраля 2023Мир

Встреча Лаврова с Ван И вдохновила Захарову на шутку о Байдене

Представитель МИД Захарова прокомментировала встречу Лаврова с Ван И шуткой о Байдене

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию члена Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, отвечающего за внешнюю политику, с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Ее можно увидеть в Telegram-канале дипломата.

Встреча глав внешнеполитических ведомств вдохновила Захарову на шутку об американском президенте Джо Байдене. «Не знаю, что такого Сергей Викторович сказал Ван И, но я бы назвала эту фотографию "Ты слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг"», — такой комментарий опубликован под фото, где дипломаты жмут друг другу руки и смеются.

Ван И прибыл в Москву во вторник 21 февраля и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он уже посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Виктория Кондратьева
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