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11:44, 22 февраля 2023Экономика

Качество готовящихся к поставкам в Россию иранских машин оценили

Автоэксперт Аксенов: иранские авто могли бы конкурировать с бюджетными китайскими

Фото: Caren Firouz / Reuters

Главными недостатками иранских авто, которые вряд ли смогут конкурировать даже с китайскими брендами, могут стать качество отделочных материалов, ходовые характеристики, а также электроника и прочее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил автоэксперт Алексей Аксенов.

«Это не первая попытка иранских компаний выйти на российский рынок. Не то чтоб их авто пользовались большим спросом, но в бюджетном сегменте они могли конкурировать с китайскими моделями. Сейчас развитие, безусловно, идет и, возможно, машины даже будут отвечать современным требованиям и стандартам, но не уверен, что они смогут стать достойной заменой корейских моделей. Китайцы, вместе с тем, развивались и развиваются очень быстро и могут конкурировать даже с некоторыми японцами», — заметил Аксенов.

Он объяснил, что авторынок Ирана достаточно узкий, локальный. Он не рассчитан на экспорт авто, поэтому сложно сказать, удастся ли компаниям страны вписаться в российский рынок.

«Главными недостатками могут стать качество отделочных материалов, набор оборудования, какие-то ходовые характеристики. Первое, что бросается в глаза, это низкое качество пластика, каких-то деталей и электроника — не уверен, что там будет тот богатый набор помощников, к которым мы привыкли даже на бюджетных корейских моделях», — считает автоэксперт.

Процесс поставок в Россию иранских автомобилей уже находится на стадии сертификации. Об этом ранее сообщил официальный представитель Минпромышленности и торговли Ирана Омид Галибаф.

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Наталия Белова
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