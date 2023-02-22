Байден появился на встрече с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу

Байден пришел встречу с восточноевропейскими союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу

Президент США Джо Байден появился на встрече с восточноевропейскими союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Уточняется, что американский лидер намазал лоб пеплом в день начала великого поста.

«Темное пятно на лбу президента — это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что Байден «упал вперед» во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы. На опубликованных кадрах видно, как политик споткнулся на полпути вверх, после чего быстро поднялся и продолжил движение к двери. Перед тем как зайти в самолет, он помахал провожающим.

20 февраля Байден посетил в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.