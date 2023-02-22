Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:30, 22 февраля 2023Из жизни

Борьба домашней собаки и акулы попала на видео

New York Post: на Багамах домашняя собака набросилась на акулу и попала на видео

На одном из островов на Багамах домашняя собака набросилась на молотоголовую акулу и шокировала туристов. Об этом сообщает New York Post.

Борьба собаки и акулы попала на видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах видно, как пес замечает хищника, прыгает в воду и пытается залезть на него. За кадром туристы, проплывающие мимо на парусной яхте, взволнованно кричат собаке, чтобы она отступила. «То ли она хотела защитить свой остров, то ли просто хотела поиграть с акулой, которая показалась ей очень большой рыбой. В любом случае собака просто набросилась на нее», — рассказывает менеджер по бронированию в экскурсионном агентстве. Пес боролся с акулой в течение двух с половиной минут и, наконец, смог отогнать ее от берега.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Собака принадлежит единственному жителю и смотрителю частного острова. Поскольку пес всегда приветствует проплывающих мимо туристов, он стал частью местной экскурсионной программы. «Собака выбегает к туристам, чтобы погоняться за яхтой и поздороваться. Это стало частью экскурсии. Мы всегда машем собаке, когда проплываем мимо», — объясняет менеджер.

Молотоголовые акулы встречаются в теплых тропических водах прибрежных полос и континентальных шельфов. Свое название семейство акул получило благодаря необычной форме головы, напоминающей молот. Длина хищника может достигать шести метров, а вес — 580 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на инструктора по фридайвингу и его приятеля и украла у них рыбу. Фридайверы находились под водой, когда внезапно столкнулись с хищником.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Украинский Су-25 сбили в небе над Херсоном
Эстония объяснила призыв запретить России участие в Олимпиаде-2024
Главный режиссер Театра на Таганке покинул свой пост
Байден появился на встрече с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
В Москве мужчина надругался над знакомой под угрозой убийством
В США раскрыли настоящую причину поездки Байдена в Киев
Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз авто из дружественных стран
Диетолог назвала безопасную для фигуры порцию блинов
Дело писателя Глуховского о дискредитации армии направили в суд
На Украине испугались слов из исполненной в «Лужниках» песни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.