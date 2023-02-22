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19:30, 22 февраля 2023Россия

В Севастополе загорелся плавучий док

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пожаре на плавучем доке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» начался пожар на плавучем доке. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное», — сказал градоначальник.

По его словам, обстановка в Севастополе на данный момент спокойная. Также Развожаев призвал жителей не поддаваться на провокации по поводу возгорания на судоремонтном заводе и доверять официальной информации.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. В результате атаки со стороны Украины повреждений не оказалось.

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Никита Абрамов
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