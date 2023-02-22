В Латвии сообщили о дрейфующем нидерландском судне с опасным грузом

Представитель Морских сил Латвии сообщил о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом

Нидерландское судно Escape с опасным грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива, сообщает со ссылкой на представителя Морских сил Латвии Ливу Вейту агентство LETA в своем Twitter.

По данным представителя ведомства, в ночь на 22 февраля служба береговой охраны Морских сил получила сообщение с грузового судна о вспыхнувшем в машинном отделении пожаре, который не удалось потушить с помощью автономной системы пожаротушения.

Уточняется, что на место происшествия прибыло судно береговой охраны. Весь экипаж Escape, состоящий из 15 человек, эвакуировали и доставили в Рижский порт.

«В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в девяти километрах от берега», — указали в агентстве, добавив, что судно ходит под флагом Нидерландов. Согласно имеющимся данным, оно направлялось в Ригу. На борту находятся полимеры и материалы для красок, которые классифицируются как опасный груз.

Ранее сообщалось, что двое моряков и собака десять дней дрейфовали в Атлантическом океане на яхте с оторванной мачтой, пока их не спас танкер у берегов американского штата Делавэр.