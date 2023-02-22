В МИД прокомментировали реакцию Запада на приостановку участия России в ДСНВ

В МИД заявили, что международную систему безопасности разрушила не Россия, а Запад

Равноправную международную систему безопасности разрушила не Россия, а Запад. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она оценила реакцию Запада на приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Дипломат указала, что существующая система безопасности предполагала равноправие и баланс интересов, что вызывало у западных стран чувство унижения потому, что «они приравнены ко всем остальным». Поэтому, заявила она, «им нужно было разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними».

21 февраля Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Тогда президент России пояснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.