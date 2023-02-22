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08:46, 22 февраля 2023Мир

В МИД прокомментировали реакцию Запада на приостановку участия России в ДСНВ

В МИД заявили, что международную систему безопасности разрушила не Россия, а Запад

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Равноправную международную систему безопасности разрушила не Россия, а Запад. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она оценила реакцию Запада на приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Дипломат указала, что существующая система безопасности предполагала равноправие и баланс интересов, что вызывало у западных стран чувство унижения потому, что «они приравнены ко всем остальным». Поэтому, заявила она, «им нужно было разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними».

21 февраля Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Тогда президент России пояснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Марина Совина
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