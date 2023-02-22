Крупный тунец пробил дыру в двигателе рыбацкой лодки

The Guardian: в Австралии 70-килограммовый тунец пробил дыру в двигателе рыбацкой лодки

В Австралии рыбацкую лодку пришлось буксировать на берег морским спасателям, после того как 70-килограммовый тунец повредил двигатель. Об этом сообщает The Guardian.

Примерно в час дня в воскресенье, 19 февраля, рыбакам удалось подцепить крупного марлина примерно в 30 километрах к югу от побережья Нового Южного Уэльса. Однако для небольшой семиметровой лодки удачный улов оказался роковым.

Марлин пробил дыру в брезентовом чехле и капоте двигателя, отключив питание. У спасательного судна ушло три с половиной часа на то, чтобы добраться до терпящей бедствие лодки и отбуксировать ее в ремонтный док. Никто из экипажа судна не пострадал.

Капитан спасателей заявил, что за 15 лет службы ни разу не сталкивался с ситуацией, когда тунец-марлин наносит такой урон лодке.

Ранее сообщалось о 42-летнем рыбаке из Аргентины, который поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы. Мужчина едва не утонул, пока тащил улов на борт.