Джоан Роулинг порассуждала о судьбе своего наследия после обвинений в трансфобии

Джоан Роулинг заявила, что не волнуется о судьбе наследия после обвинений в трансфобии

Британская писательница Джоан Роулинг утверждает, что люди неправильно поняли ее позицию в отношении трансгендеров, при этом она отметила, что ее не волнует, как полемика повлияет на судьбу ее наследия. Об этом пишет Variety.

По словам создательницы вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера, она не хотела, чтобы ее рассуждения, которые многие считают враждебными по отношению к трансженщинам, задели кого бы то ни было. Также Роулинг отметила, что не переживает о своем творческом наследии из-за трансфобных скандалов. «Я не хожу по дому, думая, что оставлю после себя. Какая напыщенная была бы это жизнь — разгуливать, переживая о своем творческом наследии. Я умру. Я забочусь о сегодняшнем дне, о живых», — заявила писательница.

Роулинг оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

После этого два крупнейших фанатских сайта, посвященных вселенной Гарри Поттера, отвернулись от Роулинг. Администрация порталов the Leaky Cauldron («Дырявый котел») и Mugglenet («Магглнет») больше не предоставляет ссылки на личные страницы писательницы, не использует ее фотографии и не позволяет писать новостные заметки о ее достижениях. Также она лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award, врученной ей организацией имени Роберта Кеннеди.

