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23:38, 22 февраля 2023Мир

G7 создаст инструмент для ужесточения контроля над соблюдением санкций

Bloomberg: страны G7 создадут инструмент для контроля над соблюдением санкций против РФ

Фото: Alexandra Anikeeva / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) планируют создать новый инструмент для ужесточения контроля над соблюдением антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что власти США обеспокоены уровнем соблюдения уже принятых против России ограничений.

Предварительно инструмент назван «Механизмом координации правоприменения». По данным Bloomberg, страны G7 будут обмениваться данными в отношении любых чиновников и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от санкций или их «подрыву».

Отмечается, что G7 намерена наращивать давление на страны и компании, которые могут помогать Москве обходить санкции, а также изучить решения, которые могли бы нарушить поток поставок вооружения.

18 февраля сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Мюнхене договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России.

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Юлия Мискевич
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