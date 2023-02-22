В Госдуме предупредили о последствиях поставки Украине дальнобойных ракет

Белик: Украина потеряет новые территории в случае получения от США дальнобойных ракет

Украина потеряет новые территории, если США поставят Киеву дальнобойные ракеты. О таких последствиях предупредил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены. «Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что если Киеву передадут ракеты с дальностью на 100 километров — территория страны уменьшится на 150 километров. Депутат также считает, что Украина в настоящее время представляет собой не самостоятельную страну, а буферную зону между Россией и «агрессивным блоком НАТО».

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что речь идет не выходе из договора, а именно о приостановке. Для дальнейшего взаимодействия в рамках этого документа Москве необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.