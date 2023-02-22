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15:53, 22 февраля 2023Бывший СССР

Санду попросила Байдена о финансовой помощи

Президент Молдавии Санду попросила лидера США Байдена увеличить финансовую помощь Кишиневу

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду попросила лидера США Джо Байдена увеличить финансовую помощь Кишиневу. Об этом она написала в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Мы использовали возможность этой встречи [в Варшаве], чтобы передать президенту Соединенных Штатов Америки, что в трудной ситуации, в которой мы находимся, (…) нам еще больше нужна поддержка США для укрепления нашей экономической устойчивости», — сообщила она.

Санду также поблагодарила Байдена за оказанную правительством США помощь в преодолении энергетического кризиса в 2022 году. По ее словам, это дало возможность Молдавии предоставить компенсации гражданам с низким доходом, чтобы им было проще справляться с возросшими ценами на энергоресурсы. Также глава государства снова заявила о намерении республики стать членом Европейского союза (ЕС).

О встрече Санду и Байдена стало известно утром 22 февраля. Президент США пообещал поддерживать суверенитет Молдавии и ее территориальную целостность. Накануне молдавский лидер приехала в Польшу на выступление Байдена. В своей речи он обратился к главе Молдавии и заявил, что поддерживает ее. Байден также попросил присутствующих поаплодировать президенту и республике, стремящейся войти в состав ЕС.

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Кристина Есикова
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