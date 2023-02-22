Байден встретился с Санду в Варшаве

Байден встретился с президентом Молдавии Санду в Варшаве и пообещал поддержать реформы

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с главой США Джо Байденом в Варшаве, говорится в публикации на сайте Белого дома. Американский политик пообещал поддерживать суверенитет страны и ее территориальную целостность.

«Он подчеркнул помощь, которую оказывает США для укрепления политической и экономической устойчивости Молдавии, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также помощь в преодолении последствий вооруженного конфликта России с Украины», — говорится в сообщении.

Накануне Санду приехала в польскую столицу на выступление Байдена. В своей речи американский президент обратился к главе Молдавии и заявил, что поддерживает ее. Он также попросил присутствующих поаплодировать президенту и республике, стремящейся войти в состав Евросоюза.