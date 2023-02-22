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08:23, 22 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин расстрелял двоих напарников за оскорбления и получил 16 лет колонии

Под Иркутском дали 16 лет мужчине, поджегшему трактор и расстрелявшему двоих напарников

Фото: Таисия Лисковец

В Иркутской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за убийство двух напарников. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Евгения Алферова.

Мужчина признан виновным по статьям об убийстве двух человек, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 19 ноября 2021 года фигурант поссорился с тремя напарниками по лесозаготовке. Тогда он поджег трактор, чтобы оппоненты вышли из бытового вагончика, а затем стал расстреливать их из ружья. Одному из потерпевших удалось выжить.

На допросе следователям мужчина рассказал, что часто конфликтовал с жертвами из-за неприязненных отношений. Они оскорбляли осужденного, уточнила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Карина Головачева.

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Екатерина Власова
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