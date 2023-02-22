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11:20, 22 февраля 2023Россия

Появились кадры с места ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы

Mash опубликовал кадры с места ДТП с врио начальника московского ГУ МЧС Ткаченко

Фото: Telegram-канал «Mash»

Появились кадры с места ДТП с врио начальника московского ГУ МЧС Юрием Ткаченко. Фото публикует Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал «Mash»

Ранее стало известно, что Ткаченко попал в аварию, когда ехал со своим водителем на пожар в центре столицы. Служебный Volkswagen Transporter направлялся к гостинице МКМ по выделенной полосе для спецтранспорта на Варшавском шоссе, когда навстречу выехал Kia Picanto.

Водитель врио главы МЧС пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и влетел в фонарный столб. После ДТП их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По предварительным данным, Ткаченко сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой и закрытым перелом бедренной кости правой ноги. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

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Евгения Куликова
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