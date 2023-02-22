Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 22 февраля 2023Силовые структуры

Задержанный в Новосибирске вор в законе пойдет под суд на Камчатке

Вор в законе Молодой пойдет под суд на Камчатке за высшее положение в преступной иерархии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском 26-летний криминальный авторитет из Новосибирска подозревается как имеющий статус вора в законе — высшее положение в иерархии преступного мира на Камчатке. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, наделенный криминальным статусом в январе 2020 года мужчина прибыл на Камчатку с целью обложить данью местных бизнесменов и взять под контроль оптово-розничные базы для пополнения криминального общака.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», речь идет об Эльшаде Гулиеве, более известном как Молодой. Благодаря покровительству влиятельного вора в законе Надира Салифова Гулиев получил один из самых высоких статусов и стал «бродягой». В апреле 2022 года его задержали в Новосибирске по делу о вымогательстве у камчатских предпринимателей и направили в Петропавловск-Камчатский. Теперь вор в законе пойдет под суд.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил вора в законе Гянджинского к 21 году колонии за убийства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ
Совфед одобрил закон о защите русского языка от заимствований
На Украине захотели маркировать товары работающих в России компаний
Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка
Россияне резко устремились на отдых в одну страну Персидского залива
Производитель Jeep и Dodge сообщил о рекордной прибыли
В Белоруссии заявили о минировании приграничной территории со стороны ВСУ
Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века
«Роскосмос» назвал попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием
Кристина Асмус высказалась против пластических операций и разозлила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.