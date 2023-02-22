Задержанный в Новосибирске вор в законе пойдет под суд на Камчатке

Вор в законе Молодой пойдет под суд на Камчатке за высшее положение в преступной иерархии

В Петропавловске-Камчатском 26-летний криминальный авторитет из Новосибирска подозревается как имеющий статус вора в законе — высшее положение в иерархии преступного мира на Камчатке. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, наделенный криминальным статусом в январе 2020 года мужчина прибыл на Камчатку с целью обложить данью местных бизнесменов и взять под контроль оптово-розничные базы для пополнения криминального общака.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», речь идет об Эльшаде Гулиеве, более известном как Молодой. Благодаря покровительству влиятельного вора в законе Надира Салифова Гулиев получил один из самых высоких статусов и стал «бродягой». В апреле 2022 года его задержали в Новосибирске по делу о вымогательстве у камчатских предпринимателей и направили в Петропавловск-Камчатский. Теперь вор в законе пойдет под суд.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил вора в законе Гянджинского к 21 году колонии за убийства.